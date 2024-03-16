Ученые придумали, как починить культовый «Вояджер-1», бороздящий космос с 1977 г.

Инженеры подозревают повреждение участка памяти в подсистеме полетных данных (FDS), одном из главных компьютеров «Вояджера-1». Из-за огромного расстояния связь с зондом занимает 45 часов, что превращает поиск неисправностей в кропотливый процесс.

1 марта команда, отправленная с Земли, побудила «Вояджер-1» передать уникальный сигнал. Хотя этот сигнал все еще не содержал пригодных для использования данных, он содержал полное считывание памяти FDS. Этот неожиданный ответ, тщательно расшифрованный инженерами, предлагает потенциальный путь к решению проблемы.

Сейчас команда «Вояджера» находится в состоянии гонки со временем. Они потратят недели или месяцы на тщательное сравнение недавно полученных данных памяти с предыдущим, здоровым считыванием памяти, сделанным в ноябре. Этот сравнительный анализ позволит точно определить поврежденный участок, вызвавший проблемы с передачей данных.

Эта ситуация, пожалуй, является самой серьезной проблемой, с которой «Вояджер-1» столкнулся с момента запуска в 1977 году. Хотя космический аппарат преодолел множество технических препятствий на протяжении всего своего путешествия, для постоянного исправления проблемы передачи данных может потребоваться значительный прорыв. Руководитель проекта Сюзанна Додд говорит о том, что NASA необходимо совершить «самое большое чудо».