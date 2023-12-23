Ученые признали, что ошибочные прогнозы по климату угрожают выживанию видов

Ученые признали, что ошибочные прогнозы по климату угрожают выживанию видовДаже самых распространённых
Анализ, проведенный в Университете Аризоны, выявил серьезный недостаток в прогнозировании того, как виды будут справляться с изменением климата. Широко используемый метод теперь находится под пристальным вниманием из-за того, что дает неверные результаты. В исследовании, посвященном одному виду сосны на западе США, ученые обнаружили, что модель не смогла точно предсказать реакцию дерева на десятилетия потепления.
Вопреки прогнозам, сосна скорее пострадала, чем выиграла от потепления, что заставило ученых усомниться в надежности этого метода. Неверные прогнозы, изложенные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вызывают опасения относительно судьбы других видов, столкнувшихся с изменением климата.
Эксперты предупреждают, что нынешние темпы изменения климата могут превзойти способность деревьев к адаптации, что поставит их под угрозу вымирания. Это открытие служит предостережением для экологов и подчеркивает острую необходимость в точных прогнозах для сохранения биоразнообразия нашей планеты.