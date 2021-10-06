Ученые признали признали пользу спортивных упражнений в борьбе с раком

В рамках исследования специалисты привлекли добровольцев с ожирением и диагностированным раком простаты. В начале научной работы у них взяли образцы крови, после чего попросили регулярно уделять время тренировкам на протяжении 12 недель. После эксперимента специалисты еще раз взяли образцы крови участников исследования.

“Когда мы взяли их предтренировочную кровь и послетренировочную кровь и поместили ее на живые раковые клетки простаты, мы увидели значительное подавление роста этих клеток из послетренировочной крови. Уровни противораковых миокинов у пациентов увеличились за три месяца”, — поделился руководитель исследования профессор Роберт Ньютон.