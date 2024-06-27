Ученые проследили путь бабочек через Атлантический океан на 4200 км

Опубликовано 27 июня 2024, 02:15
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Ученые проследили путь бабочек через Атлантический океан на 4200 кмИ чем это может быть полезно
Ученые проследили путешествие бабочек Vanessa cardui (Репейница) из Африки в Южную Америку, таким образом они "прошли" более 4200 км через Атлантический океан. Реконструировав траектории ветров и проанализировав генетические данные, исследователи подтвердили происхождение бабочек, опровергнув возможность североамериканских корней.
Примечательно, что анализ ДНК и изотопный анализ позволили точно определить их "остановку" в тропической Африке и потенциальное происхождение в Западной Европе.
В октябре 2013 года ученые сделали удивительное открытие, найдя Vanessa cardui на пляжах Французской Гвианы — вида, который обычно не встречается в Южной Америке. Это побудило международное сообщество ученых выяснить происхождение этих бабочек. Они обнаружили исключительно благоприятные ветровые условия, которые могли способствовать трансатлантическому перелету из Западной Африки.