Ученые проследили путь бабочек через Атлантический океан на 4200 км

Примечательно, что анализ ДНК и изотопный анализ позволили точно определить их "остановку" в тропической Африке и потенциальное происхождение в Западной Европе.

В октябре 2013 года ученые сделали удивительное открытие, найдя Vanessa cardui на пляжах Французской Гвианы — вида, который обычно не встречается в Южной Америке. Это побудило международное сообщество ученых выяснить происхождение этих бабочек. Они обнаружили исключительно благоприятные ветровые условия, которые могли способствовать трансатлантическому перелету из Западной Африки.