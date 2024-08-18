Ученые проследили за астероидом, убившем динозавров

Исследование сосредоточено на мелово-палеогеновом (K-Pg) пограничном слое, глобальном осадочном слое, богатом металлами платиновой группы, который запечатлел в себе событие столкновения, приведшее к вымиранию около 70% земных видов. Проанализировав изотопный состав рутения, металла платиновой группы, ученые определили, что астероид относится к углеродистому типу, который сформировался вдали от Солнца.

Эти новые данные контрастируют с более распространенными астероидами S-типа, которые в основном происходят из внутренней части Солнечной системы и столкнулись с Землей за последние 500 миллионов лет.