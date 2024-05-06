Ученые проверили квантовую природу гравитации

Теория гравитации Эйнштейна объясняет, как объекты искривляют пространство-время, в то время как квантовая механика управляет причудливым миром крошечных частиц. Ученые давно мечтали объединить эти две, казалось бы, противоречивые теории.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Physics, доказательства такого объединения ищут с помощью массивного детектора нейтрино, погребенного глубоко в антарктических льдах. Нейтрино — это «призрачные» частицы, которые проносятся сквозь Землю на огромные расстояния. Исследователи надеялись, что если само пространство-время является «квантовым», то на нейтрино можно повлиять, когда они проносятся сквозь него.

Проанализировав более 300 000 нейтрино, команда не обнаружила никаких признаков ожидаемых эффектов квантовой гравитации. Хотя это может показаться неудачей, на самом деле это помогает уточнить наше понимание этой сложной области, отмечают ученые.