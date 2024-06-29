Ученые: птичий грипп долго остается на доильном оборудовании, и это опасно

Исследование подчеркивает необходимость усиления средств индивидуальной защиты, включая лицевые щитки, маски и защиту глаз, для работников ферм в США. Поскольку клинические симптомы птичьего гриппа варьируются от легких до тяжелых и потенциально смертельных, исследование подчеркивает важность строгих протоколов санитарной обработки и профилактических мер в условиях "молочного животноводства".

Эта работа особенно актуальна после обнаружения вируса птичьего гриппа у американского скота в марте 2024 года, а затем и случаев передачи его людям.

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