Ученые пытаются ослабить ген, отвечающий за развитие Альцгеймера

Команда ученых сосредоточила свое исследование наINPP5D, специфическом для иммунных клеток мозга (микроглии) гене, который повышает риск развития поздней стадии болезни Альцгеймера.

По словам ученых, предыдущие данные показали, что повышенный уровень INPP5D в лабораторных моделях болезни Альцгеймера приводит к увеличению отложения бляшек. Зная это, они попытались понять, как снижение экспрессии INPP5D может регулировать патогенез заболевания.

Исследователи уменьшили экспрессию гена на 50%, вместо того, чтобы полностью ее уничтожить, чтобы имитировать лечение фармакологическими ингибиторами, нацеленными на INPP5D в качестве терапевтических стратегий.

Дефицит гена привел к сохранению когнитивных функций в лабораторных моделях. Снижение экспрессии гена в мозге создавало менее нейротоксичную среду и улучшало движение микроглии - которая действует как первая линия защиты против вирусов, токсичных материалов и поврежденных нейронов - для очистки от амилоидных отложений и бляшек.

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