Ученые пытаются раскрыть тайны старения и обратить его вспять

Недавние исследования на мышах, например, показали, что удаление стареющих клеток задерживает наступление возрастных дисфункций и заболеваний, а также смертность от всех причин.

Исследователи соберут и проанализируют 18 тканей здоровых людей на протяжении всей жизни, чтобы выявить полный спектр сенесцентных клеток и их возможный вклад в процесс старения.

За последний год консорциум SenNet, который и занимается изучением старения, пополнился новыми исследователями. Некоторые из них будут заняты профилированием стареющих клеток в почках, плаценте, поджелудочной железе и сердце - во всех тканях, имеющих отношение к хроническим заболеваниям старения. Команда будет использовать генетически разнообразные ресурсы мышей ради моделирования ряда молекулярных признаков старения.