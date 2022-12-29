Ученые пытаются раскрыть тайны старения и обратить его вспять

Ученые пытаются раскрыть тайны старения и обратить его вспятьНо работы еще очень много
Ученые из Лаборатории Джексона принимают участие в амбициозной исследовательской программе по изучению сенильных клеток. Они перестают делиться в ответ на стресс и, по-видимому, играют определенную роль в здоровье человека и процессе старения. В конечном итоге, их работа может позволить если не обратить вспять, то хотя бы замедлить старение.
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Недавние исследования на мышах, например, показали, что удаление стареющих клеток задерживает наступление возрастных дисфункций и заболеваний, а также смертность от всех причин.
Исследователи соберут и проанализируют 18 тканей здоровых людей на протяжении всей жизни, чтобы выявить полный спектр сенесцентных клеток и их возможный вклад в процесс старения.
За последний год консорциум SenNet, который и занимается изучением старения, пополнился новыми исследователями. Некоторые из них будут заняты профилированием стареющих клеток в почках, плаценте, поджелудочной железе и сердце - во всех тканях, имеющих отношение к хроническим заболеваниям старения. Команда будет использовать генетически разнообразные ресурсы мышей ради моделирования ряда молекулярных признаков старения.