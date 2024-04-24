Ученые ради климата предложили выращивать коров, которые реже «испускают газы»

Исследование показало, что выбросы метана от коров — результат пищеварения, навоза и использования земли — представляют собой серьезную проблему, особенно в Австралии, втором по величине экспортере говядины в мире.

Исследователи определили несколько стратегий решения этой проблемы. Селекция коров с меньшим производством метана может значительно сократить выбросы. Кроме того, восстановление деградировавших земель под леса и водно-болотные угодья является мощным природным решением.

В исследовании также рассматриваются практические методы управления фермами, такие как улучшение очистки сточных вод, ускорение циклов роста скота и корректировка рациона коров с помощью зерновых, бобовых и даже морских водорослей. Эти варианты, наряду с программами селекции, обеспечивают многосторонний подход к ограничению выбросов метана.