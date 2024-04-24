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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 19:20
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Ученые ради климата предложили выращивать коров, которые реже «испускают газы»

И почему это полезно
Новое исследование Университета Кертина предлагает путь к сокращению выбросов метана, который вносит основной вклад в изменение климата, с помощью удивительно низкотехнологичного решения: разведения «более приличных» коров.
Ученые ради климата предложили выращивать коров, которые реже «испускают газы»
© Ferra

Исследование показало, что выбросы метана от коров — результат пищеварения, навоза и использования земли — представляют собой серьезную проблему, особенно в Австралии, втором по величине экспортере говядины в мире.

Исследователи определили несколько стратегий решения этой проблемы. Селекция коров с меньшим производством метана может значительно сократить выбросы. Кроме того, восстановление деградировавших земель под леса и водно-болотные угодья является мощным природным решением.

В исследовании также рассматриваются практические методы управления фермами, такие как улучшение очистки сточных вод, ускорение циклов роста скота и корректировка рациона коров с помощью зерновых, бобовых и даже морских водорослей. Эти варианты, наряду с программами селекции, обеспечивают многосторонний подход к ограничению выбросов метана.