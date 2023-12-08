Ученые раскрыли древнейший сдвиг в рационе питания организмов, которым больше миллиарда лет

В открытии, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи под руководством Дэвида Голда из Калифорнийского университета в Дэвисе расшифровали скрытые послания в древних камнях. Молекулярные окаменелости хранят следы жизни, датируемые 1,6 миллиарда лет.

Ключевые игроки в этой доисторической драме? Стероловые липиды. Следы этих молекулярных легенд дают ключ к разгадке форм жизни того времени, от которого почти ничего не осталось.

Исследование указывает на серьезные изменения в рационе ранних земных существ. Наши древние собратья, возможно, перешли от приготовления собственной пищи к «заказу еды» из растущего разнообразия водорослей в древних океанах. Большинство животных не способны сами производить фитостерины, но могут получать их, поедая растения или грибы. Недавно было обнаружено, что кольчатые черви имеют ген smt , который необходим для производства стеролов с более длинной цепью. Изучая гены smt у разных животных, Голд и его коллеги создали генеалогическое древо smt сначала у кольчатых червей, а затем у животных в целом.

Они обнаружили, что этот ген возник очень давно в ходе эволюции первых животных, а затем претерпел быстрые изменения примерно в то же время, когда фитостерины появились в летописях горных пород. Впоследствии большинство линий животных утратили ген smt.

«Наша интерпретация заключается в том, что эти молекулярные окаменелости фитостерола фиксируют рост водорослей в древних океанах и что животные отказались от производства фитостерола, когда они могли легко получить его из этого все более обильного источника пищи», — сказал Голд.