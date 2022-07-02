Ученые раскрыли эволюционные связи двух групп древних беспозвоночных

Камптозои и бриозои - это две фазы мелких водных беспозвоночных. Они являются родственниками улиток, щетинистых червей, дождевых червей и пиявок. Но их точное положение на древе жизни и то, насколько тесно они связаны с другими животными, всегда озадачивало эволюционных биологов.

Используя передовую технологию секвенирования и мощный вычислительный анализ международная группа ученых показала, что они отделились от моллюсков и червей намного раньше, чем показывали предыдущие исследования.

Поскольку камптозои и бриозои тесно связаны с моллюсками, аннелидами и немертинами, небольшие ошибки в наборе данных или отсутствие данных могут привести к их неправильному расположению на эволюционном древе. Авторы работы подчеркнули, что они тщательно следили за тем, чтобы избежать загрязнения, и позже проверили свой набор данных на наличие РНК водорослей и мелких животных, чтобы удалить все ненужное.