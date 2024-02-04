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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 06:45
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Ученые раскрыли истинную «сущность» нанопластика в океане

Получив его четкое изображение
Впервые в истории инженеры получили четкие изображения нанопластиков, скрывающихся в наших океанах, обнаружив их удивительное разнообразие и вызвав новые опасения по поводу их потенциального воздействия на морскую жизнь.

Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно загрязняют наши океаны, распадаясь под воздействием солнечного света на невидимые наночастицы. Эти крошечные захватчики, ранее невидимые и загадочные, теперь непосредственно наблюдаются в водах Китая, Южной Кореи, США и Мексиканского залива.

Ученые раскрыли истинную «сущность» нанопластика в океане
© University of Notre Dame

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на истинную природу этих микроскопических угроз. Под руководством профессора Тенгфея Луо из Университета Нотр-Дам исследовательская группа применила уникальную технику для концентрации и анализа нанопластиков из образцов морской воды.

Нанопластики имеют разнообразные формы и химический состав, в отличие от их однородных лабораторных аналогов, часто используемых в исследованиях токсичности. Это ставит под сомнение точность текущих оценок их воздействия на морские организмы. Нанопластики были идентифицированы как нейлон, полистирол и ПЭТ — материалы, часто встречающиеся в упаковке для пищевых продуктов, бутылках для воды, одежде и рыболовных сетях. Удивительно, но наночастицы ПЭТ были обнаружены глубоко в Мексиканском заливе, что свидетельствует о широком распространении загрязнения за пределами поверхностного слоя.

Источник:University of Notre Dame
Автор:Максим Многословный
Теги:
#пластик
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#исследование