Ученые раскрыли, почему люди считают себя правыми, даже если ошибаются

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, включало 1261 участника, которым были представлены односторонние аргументы о вымышленной школе. Несмотря на то, что у них была неполная информация, большинство участников выразили высокую уверенность в своих решениях и предположили, что другие согласятся с ними.

Хотя эта иллюзия может привести к упрямству и конфликтам, исследование также предлагает «проблеск надежды». Когда испытуемым была представлена дополнительная информация, некоторые участники были готовы пересмотреть свои первоначальные убеждения.

Это говорит о том, что активно разыскивая разнообразные перспективы и оспаривая наши предположения, мы можем преодолеть «иллюзию достаточности информации» и принимать более обоснованные решения.