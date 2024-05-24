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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 13:55
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​​Ученые раскрыли полную карту регуляции генов в человеческом мозге

И почему это важно
Консорциум исследователей при поддержке Национальных институтов здоровья (NIH) создал самые обширные многомерные карты сетей регуляции генов в человеческом мозге. Эти усовершенствованные карты показывают, как регуляторные элементы координируют биологические пути и клеточные функции как в здоровом мозге, так и в мозге, пораженном психическими расстройствами.
​​Ученые раскрыли полную карту регуляции генов в человеческом мозге
© Ferra

Используя посмертную ткань мозга более 2500 доноров, исследователи составили карту регуляции генов на разных этапах развития и при различных расстройствах мозга.

Исследование, опубликованное в 15 статьях в журналах Science, Science Advances и Scientific Reports, охватывает такие ключевые темы, как анализ на уровне популяции, связывающий генетические варианты с регуляторными сетями, карты префронтальной коры на уровне одной клетки у людей с психическими расстройствами и экспериментальное подтверждение регуляторных элементов.

Полученные результаты свидетельствуют о сложной регуляции генов: только 2% генома кодируют белки, а остальные 98% участвуют в регуляции активности генов.

Это исследование закладывает прочный фундамент для понимания влияния генной регуляции на функции и дисфункции мозга, что в перспективе может стать основой для разработки новых терапевтических средств.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Мозг
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#геномика
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#карты