​​Ученые раскрыли полную карту регуляции генов в человеческом мозге

Используя посмертную ткань мозга более 2500 доноров, исследователи составили карту регуляции генов на разных этапах развития и при различных расстройствах мозга.

Исследование, опубликованное в 15 статьях в журналах Science, Science Advances и Scientific Reports, охватывает такие ключевые темы, как анализ на уровне популяции, связывающий генетические варианты с регуляторными сетями, карты префронтальной коры на уровне одной клетки у людей с психическими расстройствами и экспериментальное подтверждение регуляторных элементов.

Полученные результаты свидетельствуют о сложной регуляции генов: только 2% генома кодируют белки, а остальные 98% участвуют в регуляции активности генов.

Это исследование закладывает прочный фундамент для понимания влияния генной регуляции на функции и дисфункции мозга, что в перспективе может стать основой для разработки новых терапевтических средств.