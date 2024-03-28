Ученые раскрыли причины экстремальных наводнений

Их результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что отдельные факторы редко вызывают экстремальные наводнения. Вместо этого, скорее всего, виновата комбинация таких факторов, как осадки, влажность почвы, таяние снега и температура воздуха. В исследовании проанализированы наводнения в 3 500 речных бассейнах по всему миру в период с 1981 по 2020 год. Интересно, что только 25% наводнений были вызваны одним фактором, чаще всего осадками. Влажность почвы и таяние снега были еще менее частыми виновниками.

Однако главный вывод заключается в том, что более половины наводнений (51,6%) были вызваны как минимум двумя факторами. Чаще всего (23%) это были осадки и почвенная влага. Кроме того, исследование указывает на связь между тяжестью наводнения и количеством способствующих факторов. Наводнения, превышающие пятилетние показатели, чаще всего были вызваны несколькими факторами.

Сложность наводнений также зависит от географических условий. Бассейны с преобладающим снеготаянием, например, в Северной Европе и Америке, отличаются меньшей сложностью. Аналогичным образом, в Амазонии часты наводнения из-за постоянной высокой влажности почвы.

Напротив, в таких регионах, как восточная Бразилия, Анды и центральные европейские равнины, сложность наводнений высока. Здесь такие факторы, как проливные дожди, таяние снега и высокая влажность почвы, могут сходиться и приводить к экстремальным явлениям.

В исследовании подчеркивается, что каждый речной бассейн обладает уникальными характеристиками, влияющими на сложность наводнений.