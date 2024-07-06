Ученые раскрыли происхождение антарктического ледяного щита

Исследование с использованием образцов осадочных пород и усовершенствованного моделирования показало, что Восточная Антарктида начала оледеневать около 34 миллионов лет назад, в то время как Западная Антарктида оставалась свободной ото льда из-за более мягкого климата. Потребовалось еще семь миллионов лет, чтобы ледяные условия распространились на побережье Западной Антарктиды.

Это важнейшее открытие перевернуло прежние представления о ледниковой истории Антарктиды, подчеркнув решающую роль региональных климатических изменений. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, подчеркивают, "насколько чувствительна" Западная Антарктида даже к незначительному потеплению, что крайне важно на фоне нынешних климатических проблем, пишут исследователи.