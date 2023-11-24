Ученые раскрыли секрет эффективного поглощения углерода в лесах

По оценкам авторов исследования, сосредоточенным на продуктивных лесах Северо-Запада США, древесная биомасса в американских лесах компенсирует 13% выбросов парниковых газов в стране. Вопреки спорам, результаты исследования свидетельствуют о том, что для высокопродуктивных древостоев 60-летняя ротация с низкоинтенсивной прореживанием через 40 лет обеспечивает наибольшее накопление углерода.

Полученные результаты являются важным подспорьем для лесоустроителей, стремящихся найти оптимальный баланс между лесозаготовками и поглощением углерода.