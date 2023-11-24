Ученые раскрыли секрет эффективного поглощения углерода в лесах

Ученые раскрыли секрет эффективного поглощения углерода в лесахИграет роль их посадка
Исследователи из Университета штата Орегон расшифровали формулу максимального поглощения углерода в лесах, что является важнейшим инструментом борьбы с изменением климата. Выяснилось, что продуктивность лесов, характеризующая скорость роста и накопления биомассы, является ключевым фактором, определяющим идеальный промежуток времени между заготовками древесины.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
По оценкам авторов исследования, сосредоточенным на продуктивных лесах Северо-Запада США, древесная биомасса в американских лесах компенсирует 13% выбросов парниковых газов в стране. Вопреки спорам, результаты исследования свидетельствуют о том, что для высокопродуктивных древостоев 60-летняя ротация с низкоинтенсивной прореживанием через 40 лет обеспечивает наибольшее накопление углерода.
Полученные результаты являются важным подспорьем для лесоустроителей, стремящихся найти оптимальный баланс между лесозаготовками и поглощением углерода.