Ученые раскрыли секреты ключевой молекулы нашей иммунной системы

Проследив ее эволюционное происхождение

Исследователи обнаружили эволюционное происхождение важнейшей молекулы иммунной системы под названием J-цепь, которая помогает собирать и стабилизировать антитела. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что J-цепь произошла от семейства белков, называемых хемокинами CXCL, которые отвечают за направление клеток в нужное место в нужное время.