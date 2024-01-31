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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 18:48
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Ученые раскрыли секреты ключевой молекулы нашей иммунной системы

Проследив ее эволюционное происхождение
Исследователи обнаружили эволюционное происхождение важнейшей молекулы иммунной системы под названием J-цепь, которая помогает собирать и стабилизировать антитела. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что J-цепь произошла от семейства белков, называемых хемокинами CXCL, которые отвечают за направление клеток в нужное место в нужное время.

J-цепь играет важную роль в формировании антител IgM и IgA — двух основных линий защиты организма от патогенов. Она помогает этим антителам преодолевать слизистые мембраны, которые покрывают структуры организма, подверженные воздействию внешней среды, такие как кишечник, носовая полость и легкие.

Исследователи под руководством Казухико Кавасаки из Университета штата Пенсильвания и Мартина Ф. Флейника из Университета Мэриленда обнаружили, что J-цепь произошла от гена хемокина, который был перепрофилирован для выполнения другой функции в иммунной системе. Это говорит о том, что молекулы могут принимать на себя новые роли и обязанности в ходе эволюции.

Исследователи планируют продолжить изучение эволюционной истории J-цепи и других молекул иммунной системы. Они хотят понять, как эти молекулы приспособились к своей роли в защитной системе организма.

Источник:Penn State
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Иммунитет
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#эволюция