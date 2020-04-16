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Ученые рассказали, как можно защититься от смертельных осложнений коронавируса
Кроме того, это также позволит поддержать общее здоровье организма
Издание MedicalXpress опубликовало результаты исследования, в рамках которого ученые рассказали, как можно защититься от смертельных осложнений коронавируса. Так, согласно опубликованным данным, регулярные физические упражнения могут уменьшить вероятность развития острого респираторного дистресс-синдрома, который и является основной причиной смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.
В рамках исследования доктор философии из Медицинской школы Университета Вирджинии Жень Ян изучил антиоксидант под названием EcSOD, который ответственен за защиту тканей организма, а также за борьбу с болезнями. Ученый отметил, что наши мышцы способны вырабатывать данный антиоксидант естественным образом, однако благодаря физическим упражнениям его производство усиливается. Более того, увеличение выработки EcSOD фиксируется даже при разовом сеансе физической активности.
”Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем мы знаем. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания - лишь один из многих примеров”, - отметил автор исследования.