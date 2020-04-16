Ученые рассказали, как можно защититься от смертельных осложнений коронавируса

В рамках исследования доктор философии из Медицинской школы Университета Вирджинии Жень Ян изучил антиоксидант под названием EcSOD, который ответственен за защиту тканей организма, а также за борьбу с болезнями. Ученый отметил, что наши мышцы способны вырабатывать данный антиоксидант естественным образом, однако благодаря физическим упражнениям его производство усиливается. Более того, увеличение выработки EcSOD фиксируется даже при разовом сеансе физической активности.

”Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем мы знаем. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания - лишь один из многих примеров”, - отметил автор исследования.