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Ученые рассказали, как ожирение может повлиять на коронавирус
Ничего хорошего от него ждать не стоит
Издание “Известия” опубликовало новый материал, в рамках которого российские ученые рассказали, как ожирение может повлиять на коронавирус. Согласно опубликованным данным, индекс массы тела играет очень важную роль в выживаемости человека не только при инфекционных, но и хронических заболеваниях.
Так, ученые отметили, что повышенный показатель индекса также увеличивает риски возникновения сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, ожирение может также спровоцировать диабет второго типа. По словам вирусологов и диетологов, людям, страдающим от ожирения, будет сложнее перенести атипичную пневмонию, которая вызывается коронавирусом.
Напомним, что ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе назвала группу людей, которые могут быть уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Такими, по словам эксперта, являются подверженные весенней аллергии люди.