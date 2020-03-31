Ученые рассказали, как ожирение может повлиять на коронавирус

Так, ученые отметили, что повышенный показатель индекса также увеличивает риски возникновения сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, ожирение может также спровоцировать диабет второго типа. По словам вирусологов и диетологов, людям, страдающим от ожирения, будет сложнее перенести атипичную пневмонию, которая вызывается коронавирусом.

Напомним, что ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе назвала группу людей, которые могут быть уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Такими, по словам эксперта, являются подверженные весенней аллергии люди.