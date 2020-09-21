Ученые рассказали о потенциальной неспособности инопланетян покинуть свои планеты

Как оказалось, представители внеземной жизни могут оказаться в обыкновенной “гравитационной ловушке”, суть которой заключается в том, что сила притяжения их родной планеты слишком сильна, чтобы они могли преодолеть ее и выйти на орбиту. Подобный расклад наиболее вероятен для экзопланет, которые имеют твердую поверхность, радиус примерно в полтора-два раза больше Земли и массу в 10 раз превышающую массу нашей планеты.

По этому поводу даже высказался астроном Майкла Гиппке из обсерватории Зоннеберга в Германии, заявив, какие мощности необходимы для совершения полетов на тех или иных планетах: