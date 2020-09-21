Ученые рассказали о потенциальной неспособности инопланетян покинуть свои планеты
Как оказалось, представители внеземной жизни могут оказаться в обыкновенной “гравитационной ловушке”, суть которой заключается в том, что сила притяжения их родной планеты слишком сильна, чтобы они могли преодолеть ее и выйти на орбиту. Подобный расклад наиболее вероятен для экзопланет, которые имеют твердую поверхность, радиус примерно в полтора-два раза больше Земли и массу в 10 раз превышающую массу нашей планеты.
По этому поводу даже высказался астроном Майкла Гиппке из обсерватории Зоннеберга в Германии, заявив, какие мощности необходимы для совершения полетов на тех или иных планетах:
Если бы мы жили на планете Kepler-20b, которая в 9.7 раз тяжелее Земли, то нам понадобилась бы ракета в три раза больше и так огромного "Сатурна-5", чтобы вывести на орбиту одну тонну груза. А если бы мы захотели отправить на орбиту 6.2-тонный телескоп Джеймса Уэбба, то нам потребовалась бы ракета-носитель с 55 000 тонн топлива, что просто невообразимо. То есть, если на какой-нибудь суперземле возникнет технологически развитая жизнь, то у нее будут серьезные проблемы с космонавтикой.