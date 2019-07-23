Ученые разгадали секрет возникновения нашей галактики

Ученые заявили, что карликовая галактика Gaia-Enceladus столкнулась с нашей галактикой, когда она была еще на самой ранней стадии развития. Выяснить это удалось лишь с помощью космического телескопа Gaia. Специалисты использовали его для точного измерения местоположения, яркости и удаленности друг от друга примерно одного миллиона звезд, а также определения приблизительного их состава. По итогу выяснилось, что абсолютно все небесные тела имеют примерно один и тот же возраст, но одна группа звезд разместилась на нынешних координатах после хаотичных движений — этот факт дает ясно понять, что примерно 10 млрд лет назад произошло масштабное столкновение.