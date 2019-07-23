Ученые заявили, что карликовая галактика Gaia-Enceladus столкнулась с нашей галактикой, когда она была еще на самой ранней стадии развития. Выяснить это удалось лишь с помощью космического телескопа Gaia. Специалисты использовали его для точного измерения местоположения, яркости и удаленности друг от друга примерно одного миллиона звезд, а также определения приблизительного их состава. По итогу выяснилось, что абсолютно все небесные тела имеют примерно один и тот же возраст, но одна группа звезд разместилась на нынешних координатах после хаотичных движений — этот факт дает ясно понять, что примерно 10 млрд лет назад произошло масштабное столкновение.
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Ученые разгадали секрет возникновения нашей галактики
Теперь мы знаем, как возник Млечный путь
Ученые из Канарского института астрофизики рассказали, что вероятнее всего они смогли раскрыть одну из самых важных загадок Млечного пути. Астрономы уже выяснили, что наша галактика образовалась в результате столкновения двух разных групп звезд. Но до сегодняшнего дня так и не было известно, что же их объединило.
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