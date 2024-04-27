Ученые: разливы нефти в пресной воде оставляют после себя постоянную угрозу

Виновник? Время. По мере выветривания нефть присоединяет к себе атомы кислорода, в результате чего некоторые соединения задерживаются в воде на длительное время. Это может привести к повышению концентрации токсинов, что может нанести вред не только водным обитателям, но и людям.

Авторы исследования подчеркивают важность быстрой ликвидации последствий разливов. Их выводы также могут помочь в разработке долгосрочных стратегий по борьбе с нефтяным загрязнением пресных вод.

Ученые продолжат изучать последствия разливов нефти.