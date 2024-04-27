Ученые: разливы нефти в пресной воде оставляют после себя постоянную угрозу

Опубликовано 27 апреля 2024, 15:03
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Ученые: разливы нефти в пресной воде оставляют после себя постоянную угрозуЧем дольше нефть сохраняется в воде, тем больше вредных соединений она создает
Новое исследование показывает скрытую опасность разливов нефти в пресной воде. В то время как крупные разливы попадают в заголовки газет, бесчисленные мелкие инциденты загрязняют реки и озера. Исследование, опубликованное в журнале ACS Energy & Fuels, показывает, что нефть в пресной воде подвергается трансформации, образуя еще более стойкие загрязняющие вещества.
Виновник? Время. По мере выветривания нефть присоединяет к себе атомы кислорода, в результате чего некоторые соединения задерживаются в воде на длительное время. Это может привести к повышению концентрации токсинов, что может нанести вред не только водным обитателям, но и людям.
Авторы исследования подчеркивают важность быстрой ликвидации последствий разливов. Их выводы также могут помочь в разработке долгосрочных стратегий по борьбе с нефтяным загрязнением пресных вод.
Ученые продолжат изучать последствия разливов нефти.