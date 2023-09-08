Ученые разрабатывают прототип «замораживающего луча»Для космоса – идеально
Ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Патрика Хопкинса разрабатывают «замораживающий луч» на основе плазмы, который может найти практическое применение для охлаждения электроники в космосе.
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ВВС США выделили лаборатории Хопкинса Experiments and Simulations in Thermal Engineering (ExSiTE) $750 тыс на трехлетний проект по разработке этой технологии.
Обычно плазма - ионизированные газы с чрезвычайно высокими температурами - не используется для охлаждения. Однако исследователи обнаружили, что при генерации плазмы она может взаимодействовать с материалами, создавая эффект охлаждения. Этот процесс может решить проблему охлаждения электроники в космосе, где традиционные методы, такие как циркуляция жидкостей, невозможны.
В настоящее время компания Laser Thermal, созданная Хопкинсом, занимается разработкой прототипа, целью которого является создание более компактного и эффективного решения для охлаждения.