Ученые разрабатывают прототип «замораживающего луча»

Обычно плазма - ионизированные газы с чрезвычайно высокими температурами - не используется для охлаждения. Однако исследователи обнаружили, что при генерации плазмы она может взаимодействовать с материалами, создавая эффект охлаждения. Этот процесс может решить проблему охлаждения электроники в космосе, где традиционные методы, такие как циркуляция жидкостей, невозможны.

В настоящее время компания Laser Thermal, созданная Хопкинсом, занимается разработкой прототипа, целью которого является создание более компактного и эффективного решения для охлаждения.