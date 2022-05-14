Ученые разработали новый метод лечения диабета

По словам Хавала Ширвана, профессора детского здоровья и молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе медицины Университета штата Калифорния, у людей, страдающих диабетом 1-го типа, иммунная система может давать сбои, вызывая “самоатаки”.

Врачи нацелились на механизм, называемый апоптозом, который уничтожает иммунные клетки-"изгои", вызывающие диабет или отторжение пересаженных панкреатических островков, путем присоединения молекулы под названием FasL к поверхности островков.

“Тип апоптоза происходит, когда молекула под названием FasL взаимодействует с другой молекулой под названием Fas на иммунных клетках-изгоях, и это приводит к их гибели”, - сказал один из авторов исследования. “Поэтому наша команда впервые разработала технологию, позволяющую производить новую форму FasL и представлять ее на пересаженных островковых клетках поджелудочной железы или микрогелях, чтобы предотвратить отторжение клеток-изгоев. После трансплантации инсулин-продуцирующих панкреатических островковых клеток, клетки-изгои мобилизуются к трансплантату для уничтожения, но уничтожаются FasL, связывающим Fas на их поверхности”.

Одним из преимуществ нового метода является возможность потенциально отказаться от пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов, которые противодействуют способности иммунной системы искать и уничтожать чужеродный объект при введении его в организм, например, при пересадке органа или, в данном случае, клеток.

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