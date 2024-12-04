Ученые разработали план для создания астрономических баз данных

Цель новой базы данных — помочь исследователям анализировать процессы формирования экзопланет. В публикации представлено множество рекомендаций по разработке таких систем, включая вопросы организации данных, доступности для пользователей и поддержания базы в актуальном состоянии.

С помощью базы данных SpExoDisks ученые могут исследовать тенденции в образовании экзопланет, используя данные с обсерваторий, таких как телескоп Джеймса Уэбба. База позволяет объединять данные с разных обсерваторий для улучшения научных результатов.

Проект направлен не только на образовательные цели, но и на обеспечение доступности данных для будущих астрономов, исследователей и ученых.