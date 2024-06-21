Ученые разработали ускоренный метод проверки квантовых схем

Опубликовано 21 июня 2024, 21:04
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Ученые разработали ускоренный метод проверки квантовых схемИ при чем тут фотоника
Ученые при Университете Оттавы представили новаторскую методику оценки эффективности квантовых схем - томографию квантовых процессов Фурье (FQPT).
Традиционные методы, такие как томография квантовых процессов (QPT), требуют многочисленных измерений, что создает проблемы в высокоразмерных квантовых системах. FQPT упрощает эту задачу, используя преобразование Фурье в различных математических пространствах, сокращая количество необходимых измерений всего до семи.
В экспериментальной проверке с использованием оптической поляризации для кодирования кубитов команда продемонстрировала эффективность FQPT в реальных сценариях, показав устойчивость к шуму. В планах на будущее - расширить FQPT на негермитианские операции и интегрировать искусственный интеллект для повышения точности, что обещает дальнейший прогресс в квантовых технологиях.