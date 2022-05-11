Ученые разработали устройство для визуализации работы мозга

Новая технология использует уже существующую технику визуализации мозга. Наиболее распространенная форма этой технологии называется fNIRS с непрерывной волной, но недавно была разработана более подробная и точная итерация, называемая fNIRS с временной областью (TD-fNIRS).

Проблема с визуализацией второго варианта fNIRS заключается в том, что для этого обычно требуются большие, тяжелые и дорогие машины. Новое устройство, названное Kernel Flow, разрабатывалось в течение нескольких лет с целью сделать TD-fNIRS более дешевым, компактным и легко применимым в естественных условиях.

Исследование, опубликованное в начале этого года, продемонстрировало способность Kernal Flow предоставлять данные об активности мозга, равные тем, которые регистрируются с помощью громоздких, неподвижных систем TD-fNIRS. Сейчас устройство используется в технико-экономическом исследовании, призванном проверить, насколько эффективно Kernal Flow измеряет воздействие определенных веществ на мозг.