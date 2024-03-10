Ученые развенчали миф: рассеянность не означает низкий интеллект

Представьте себе шумный ресторан — постоянная болтовня и стук мешают сосредоточиться на разговоре. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, посвящено удивительной способности мозга управлять вниманием в такой обстановке. Команда исследователей под руководством нейробиолога Харрисона Ритца обнаружила, что мозг использует две ключевые функции для управления отвлекающими факторами: фокусировку (усиление значимой информации) и фильтрацию (отсеивание отвлекающих факторов). Результаты исследования показывают, как мозг координирует эти функции для «умственных действий», подобно тому, как мышцы работают вместе для выполнения сложных физических задач.

В ходе исследования участники выполняли когнитивные задания, одновременно проходя фМРТ-сканирование. Они наблюдали за вращающимися точками на экране и должны были определить цвет и движение среди хаоса. Анализируя активность мозга, исследователи обнаружили, как взаимодействуют две ключевые области: внутритеменная борозда (ВБ) и передняя поясная кора (ППК).

Например, если быстрое движение точки мешает идентификации цвета (сложная задача), ППК дает указание ИПС снизить чувствительность к движению (фильтрация) и повысить чувствительность к цвету (фокусировка).

Это исследование опровергает распространенное заблуждение о том, что отсутствие концентрации внимания равносильно отсутствию интеллекта. Исследование подчеркивает сложность мозга — речь идет не об умственных способностях, а о сложной координации различных функций.