Ученые: регулярное употребление парацетамола может привести к смертельным последствиям

Если говорить коротко, то длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением.

В исследовании участвовало 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Сообщается, что в течение пары недель часть из них попросили четыре раза в день принимать парацетамол, а другим давали плацебо. Распределение происходило в случайном порядке. Стоит уточнить, что ⅔ испытуемых к тому же принимали лекарства от гипертонии.

В результате ученые выявили, что спустя две недели среднее общее артериальное давление всех участников повысилось. При этом после отказа от употребления парацетамола, давление участников пришло к уровню, которое фиксировалось в начале исследования.

Ученые считают, что регулярный прием парацетамола может повысить риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20 процентов.

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