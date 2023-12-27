Ученые решили превратить свет в материю

Работа основана на знаменитом уравнении Эйнштейна E=mc², которое гласит, что энергия и масса эквивалентны. Исследователи предполагают, что, используя лазеры для столкновения фотонов, они могут создать достаточно энергии, чтобы превратить их в материю. Этот процесс известен как процесс Брейта-Уиллера, и он был теоретически обоснован в течение многих лет, но никогда не наблюдался экспериментально.

Исследователи использовали моделирование, чтобы показать, что предложенный ими эксперимент осуществим с помощью современных лазерных технологий. Они также определили потенциальную экспериментальную установку, которая может быть использована для проведения эксперимента.

Если эксперимент окажется успешным, он будет иметь ряд важных последствий. Во-первых, он станет первым экспериментальным подтверждением процесса Брейта-Уиллера. Во-вторых, он продемонстрирует возможность преобразования энергии в материю в лабораторных условиях. Это может привести к новым способам получения энергии, например, к использованию лазеров для создания термоядерных реакций.

В-третьих, эксперимент может помочь нам лучше понять состав Вселенной. Считается, что процесс Брайта-Уиллера происходит в экстремальных условиях, таких как ядра нейтронных звезд. Изучив этот процесс в лабораторных условиях, мы сможем больше узнать об этих экзотических объектах.