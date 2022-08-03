Ученые решили проблему сверхпроводников благодаря ДНК

Разработка сверхпроводника, который можно было бы повсеместно использовать при комнатной температуре, а не при экстремально высоких или низких температурах, как это возможно сейчас, могла бы привести к созданию сверхбыстрых компьютеров, уменьшить размеры электронных устройств и сократить потребление энергии.

Один из возможных путей реализации идеи физика Уильяма А. Литтла о сверхпроводнике - модифицировать решетки углеродных нанотрубок, полых цилиндров из углерода, настолько крошечных, что они измеряются в нанометрах. Но возникла большая проблема – контроль химических реакций вдоль нанотрубок, чтобы решетка могла быть собрана так точно, как нужно, и функционировать так, как задумано.

Эдвард Эгельман и его коллеги взяли ДНК и использовали его для управления химической реакцией, которая позволила преодолеть огромный барьер на пути сверхпроводника Литтла. Они использовали химию для удивительно точной структурной инженерии - строительства на уровне отдельных молекул. В результате была получена решетка из углеродных нанотрубок, собранных так, как это необходимо для сверхпроводника Литтла, работающего при комнатной температуре. Решетка, которую они создали, пока не была протестирована на сверхпроводимость, но она является доказательством принципа и имеет большой потенциал для будущего, говорят исследователи.