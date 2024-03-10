Ученые решили создать инструменты по технике древних людей

Их подход? Они создали копии древних топоров и долот и использовали их для выполнения типичных задач каменного века. Проанализировав полученный износ, они обнаружили новые подсказки о том, как ранние люди могли использовать эти инструменты, и, возможно, отодвинули сроки появления передовых методов обработки дерева.

Традиционно археологи классифицируют орудия каменного века по форме и размеру, но это не дает полного представления о них. В то время как более поздние орудия, относящиеся к мезолиту и неолиту (около 10 000 лет назад), демонстрируют явные признаки изготовления каноэ, луков и жилищ, назначение более ранних шлифованных каменных орудий (датируемых 60 000−30 000 лет назад) остается туманным.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, доктор Акира Ивасе и его коллеги из Токийского столичного университета тщательно воссоздали орудия той эпохи, используя такие материалы, как полуфрит, роговая обманка и туфовые породы. Затем они испытали эти копии на практике, валя деревья, изготавливая каноэ и копья, сдирая шкуры и не только.

Но это было не все — исследователи также провели эксперименты «без использования», чтобы отличить износ инструментов от случайных повреждений при транспортировке или хранении. Наконец, они тщательно изучили как копии инструментов, так и подлинные артефакты на предмет признаков износа, как видимых (макроскопических), так и микроскопических.

В результате анализа было обнаружено девять различных видов изломов, некоторые из которых характерны для силовых действий, например, рубки деревьев. Микроскопические следы также дали ценные подсказки: трение при обработке дерева оставляло отчетливые следы, а соскабливание рогов и костей приводило к значительному износу инструментов. Интересно, что, несмотря на многократное использование, скребки часто имели минимальный износ.

Главный вывод исследования? Анализировать только один тип износа недостаточно. Сочетание макроскопических изломов и микроскопических следов дает более достоверную картину того, как инструмент, вероятно, использовался.