Ученые достигли "революции" в производстве солнечных батарей

Эффективность современных кремниевых панелей составляет около 22%, то есть они способны преобразовать в электричество лишь часть солнечного света. Перовскит способен быть гораздо более эффективным, потенциально достигая 30% и более в сочетании с кремнием в тандемных ячейках. Это может значительно увеличить количество электроэнергии, получаемой от солнечных батарей.

Перовскитовые солнечные элементы сталкивались с проблемами при крупномасштабном производстве из-за их чувствительности к кислороду. Однако исследователи нашли решение: добавление специальной добавки под названием DMAFo в раствор перовскита предотвращает его реакцию с воздухом в процессе нанесения покрытия. Этот прорыв позволяет производить продукцию вне контролируемой среды, прокладывая путь к более дешевому и быстрому производству.

Перовскитовые ячейки также должны быть такими же долговечными, как кремниевые панели, которые могут служить десятилетиями. Хотя первые испытания многообещающие: ячейки, обработанные DMAFo, сохраняют 90% своей эффективности после длительного воздействия света, необходимы более длительные испытания, чтобы убедиться, что они могут сравниться с кремниевыми ячейками, срок службы которых составляет 25 лет.