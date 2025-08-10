Ученые РФ создали метод для лучшего поиска скоплений атлантической скумбрии

Раньше динамика распространения скумбрии в Норвежском море была плохо изучена. Теперь ученые создали модель, которая прогнозирует условия, в которых собирается рыба, используя данные о температуре, плотности воды и других параметрах. Основой стала технология, которая отслеживает движение водных масс и помогает понять, где формируются рыбные скопления.

Особое внимание уделили так называемым фронтальным зонам — местам встречи вод с разными характеристиками. Там создаются уникальные условия, где скумбрия часто собирается. Ученые разработали автоматический метод определения таких зон.

Исследование показало, что скопления скумбрии чаще всего находятся на расстоянии 10−15 километров от гидрологических границ, преимущественно с холодной стороны. Наиболее важными факторами для появления рыбы оказались изменения температуры и плотности воды.

Разработку планируют применять для автоматического составления прогнозов в разных регионах.