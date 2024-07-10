Ученые серьезно недооценили потепление Арктики

Так называемое "арктическое усиление" - явление, при котором высокоширотные регионы прогреваются быстрее, чем более низкие широты, - обусловлено атмосферными процессами и обратной связью "лед-альбедо". Эта связь возникает, когда тающий лед обнажает более темные поверхности, которые поглощают больше солнечной энергии, что приводит к дальнейшему повышению температуры.

Исследование показывает, что в эпоху эоцена (56-48 миллионов лет назад), когда Земля была свободна ото льда, полярное усиление было обусловлено исключительно атмосферными процессами. В то время температура поверхности поднялась на 10-16 °C выше доиндустриального уровня.

Ученые проанализировали мембранные липиды архей в тропической части Атлантического океана, чтобы реконструировать температуру поверхности моря в прошлом. Исследование показало, что температура океана в высоких широтах колебалась в два раза сильнее, чем температура тропической поверхности океана, что указывает на сильную обратную связь в атмосфере, не связанную с альбедо. Это говорит о том, что современные климатические модели недооценивают полярное усиление, потенциально недооценивая влияние потепления в Арктике и Антарктике.

Понимание этой динамики крайне важно для прогнозирования последствий таяния ледников и вечной мерзлоты.