Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью

Опубликовано 09 мая 2024, 22:30
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Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростьюИ что это такое
Сибирский кратер Батагайка, прозванный «воротами в ад» за свой вид, расширяется с угрожающей скоростью. Новые исследования показывают, что массивная воронка поглощает земную поверхность с ошеломляющей скоростью 991 090 кубических метров в год, и в настоящее время ее длина составляет около 1 километра, а ширина — 800 метров.
Кратер Батагайка, образовавшийся в 1991 году в результате оттаивания вечной мерзлоты, на самом деле является не вулканическим кратером, а термокарстовой впадиной. Вечная мерзлота, бывшая когда-то мерзлой землей, становится неустойчивой и разрушается при повышении температуры. Это создает порочный круг: обнаженная земля поглощает больше тепла, что приводит к дальнейшему таянию вечной мерзлоты и расширению кратера.
Быстрый рост Батагайки — это напоминание о последствиях изменения климата. Таяние вечной мерзлоты не только нарушает экосистемы, но и высвобождает древние вирусы, запертые во льду на тысячелетия, пишут ученые.