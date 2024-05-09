Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью

И что это такое

Сибирский кратер Батагайка, прозванный «воротами в ад» за свой вид, расширяется с угрожающей скоростью. Новые исследования показывают, что массивная воронка поглощает земную поверхность с ошеломляющей скоростью 991 090 кубических метров в год, и в настоящее время ее длина составляет около 1 километра, а ширина — 800 метров.