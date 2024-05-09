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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 22:30
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Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью

И что это такое
Сибирский кратер Батагайка, прозванный «воротами в ад» за свой вид, расширяется с угрожающей скоростью. Новые исследования показывают, что массивная воронка поглощает земную поверхность с ошеломляющей скоростью 991 090 кубических метров в год, и в настоящее время ее длина составляет около 1 километра, а ширина — 800 метров.
Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью
© Ferra
Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью

© Murton et al/Permafrost Periglacial Processes

Кратер Батагайка, образовавшийся в 1991 году в результате оттаивания вечной мерзлоты, на самом деле является не вулканическим кратером, а термокарстовой впадиной. Вечная мерзлота, бывшая когда-то мерзлой землей, становится неустойчивой и разрушается при повышении температуры. Это создает порочный круг: обнаженная земля поглощает больше тепла, что приводит к дальнейшему таянию вечной мерзлоты и расширению кратера.

Ученые: сибирские «ворота в ад» растут с угрожающей скоростью

© Earth Resources Observation and Science (EROS) Center

Быстрый рост Батагайки — это напоминание о последствиях изменения климата. Таяние вечной мерзлоты не только нарушает экосистемы, но и высвобождает древние вирусы, запертые во льду на тысячелетия, пишут ученые.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#мнение
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#Сибирь