Ученые случайно нашли средневековую крепость: как это возможно

Крепость, по-видимому, была построена в первой половине пятого века нашей эры, возможно, на вершине более ранней крепости железного века, для защиты от германских захватчиков после падения римского контроля над регионом, сообщил Live Science автор исследования Марио Фернандес-Перейро. Но крепость, похоже, была заброшена примерно через 200 лет.

Будущие исследования могут открыть больше информации о ней, а также защитить ее от застройки, дорогами, например, или ветряными электростанциями.