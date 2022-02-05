Ученые случайно научились почти полностью удалять углекислый газ из воздуха

Технология настолько эффективной очистки воздуха появилась случайно, сообщили ученые. Команда, создавшая новую технологию, первоначально работала над топливными элементами с гидроксидной мембраной (HEM). Работая над этой технологией, команда обнаружила, что топливные элементы HEM очень чувствительны к содержанию углекислого газа в воздухе, что затрудняло нормальное функционирование батарей.

Прошло несколько лет, и исследователи, которые когда-то пытались бороться с воздействием углекислого газа на топливные элементы HEM, теперь используют его в своих интересах. “Как только мы разобрались в механизме, мы поняли, что топливные элементы улавливают практически каждый кусочек углекислого газа, который попадает в них, и очень хорошо отделяют его”, - сказал Брайан Сетцлер, соавтор статьи.

На данный момент команда создала более компактную систему, способную фильтровать большие объемы воздуха. По словам исследователей, их ранний прототип устройства размером с банку содовой способен фильтровать около 10 литров воздуха в минуту и удалять около 98 процентов углекислого газа.

Прототип команды разработан для очистки CO2 из выхлопных газов автомобилей, хотя он также может быть использован для ряда других применений, включая самолеты, космические корабли и подводные лодки.