Ученые случайно научились почти полностью удалять углекислый газ из воздуха

Ученые случайно научились почти полностью удалять углекислый газ из воздухаЭта технология может быть очень полезна
Технология настолько эффективной очистки воздуха появилась случайно, сообщили ученые. Команда, создавшая новую технологию, первоначально работала над топливными элементами с гидроксидной мембраной (HEM). Работая над этой технологией, команда обнаружила, что топливные элементы HEM очень чувствительны к содержанию углекислого газа в воздухе, что затрудняло нормальное функционирование батарей.
Прошло несколько лет, и исследователи, которые когда-то пытались бороться с воздействием углекислого газа на топливные элементы HEM, теперь используют его в своих интересах. “Как только мы разобрались в механизме, мы поняли, что топливные элементы улавливают практически каждый кусочек углекислого газа, который попадает в них, и очень хорошо отделяют его”, - сказал Брайан Сетцлер, соавтор статьи.
На данный момент команда создала более компактную систему, способную фильтровать большие объемы воздуха. По словам исследователей, их ранний прототип устройства размером с банку содовой способен фильтровать около 10 литров воздуха в минуту и удалять около 98 процентов углекислого газа.
Прототип команды разработан для очистки CO2 из выхлопных газов автомобилей, хотя он также может быть использован для ряда других применений, включая самолеты, космические корабли и подводные лодки.