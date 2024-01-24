Ученые случайно создали самый маленький и тугой в мире узел из 54 атомов

Этот непреднамеренный узел побил два рекорда, став самым маленьким из когда-либо завязанных узлов, превзойдя предыдущий рекорд в 69 атомов, установленный в 2020 году, и получив звание самого тугого узла с коэффициентом равным 23.

Изучение узлов выходит за рамки шнурков и кабелей наушников, играя важнейшую роль в математике и помогая объяснить такие явления, как трехмерная природа Вселенной. Теория узлов помогает в различных областях, включая понимание того, как ДНК и белки естественным образом образуют узлы, а также находит применение в разработке лекарств и материаловедении.

Исследователи считают, что с помощью подобной структуры можно создавать еще более мелкие узлы, состоящие всего из 49 атомов, что открывает новые возможности для исследований в этой области.