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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 14:23
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Ученые случайно создали самый маленький и тугой в мире узел из 54 атомов

И такое в мире науки случается
Благодаря случайности ученые создали самый маленький и тугой в мире узел, используя всего 54 атома. При попытке создать маленькие золотые цепочки с помощью химических реакций неожиданный результат привел к образованию узла «трилистник», состоящего из трех петель, сплетенных вместе наподобие кренделя.

Этот непреднамеренный узел побил два рекорда, став самым маленьким из когда-либо завязанных узлов, превзойдя предыдущий рекорд в 69 атомов, установленный в 2020 году, и получив звание самого тугого узла с коэффициентом равным 23.

Изучение узлов выходит за рамки шнурков и кабелей наушников, играя важнейшую роль в математике и помогая объяснить такие явления, как трехмерная природа Вселенной. Теория узлов помогает в различных областях, включая понимание того, как ДНК и белки естественным образом образуют узлы, а также находит применение в разработке лекарств и материаловедении.

Исследователи считают, что с помощью подобной структуры можно создавать еще более мелкие узлы, состоящие всего из 49 атомов, что открывает новые возможности для исследований в этой области.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#разработка
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