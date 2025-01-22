Ученые смогли активировать контролирующий метаболизм нейрон

Нейроны являются частью связи «мозг-сердце-кишечник» и расположены у основания черепа. Когда эти нейроны активируются, они посылают сигналы в мозг, заставляя организм чувствовать себя сытым, снижая кровяное давление и подавляя аппетит. Исследователи обнаружили, что многократная стимуляция этих нейронов приводит к потере веса и снижению метаболизма, не вызывая при этом стресса или беспокойства, которые часто наблюдаются при других методах снижения веса.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что окситоцин, «гормон любви», может играть определенную роль в контроле над тем, как мы реагируем на собственные телесные ощущения, например на «интуицию».

Исследователи считают, что активация этих нейронов может дать возможность контролировать вес и лечить кардиометаболические заболевания без вредных побочных эффектов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.