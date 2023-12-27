Ученые смогут понимать пол динозавров: осталось найти ископаемые гормоны

Первые результаты показывают, что следовые количества половых гормонов, таких как эстроген, могут выжить в процессе окаменения, открывая новые возможности для разгадки эволюции древних животных.

Команда Саитты смоделировала условия окаменения на чистом эстрогене и обнаружила, что он выживает в этом процессе. Протестировав кости современных животных, они успешно обнаружили отпечатки эстрогена, создав «дорожную карту» для будущего анализа окаменелостей. Несмотря на неоднозначные результаты, полученные на различных костях динозавров, исследование доказывает жизнеспособность концепции, вызывая волнение в научном сообществе.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, в том числе необходимость совершенствования методов обнаружения, это исследование обещает скачок вперед в понимании движущих сил полового развития и диморфизма у древних существ. Потенциал раскрытия половой принадлежности динозавров, который когда-то был неуловимой загадкой, теперь стоит на пороге реализации, предвещая новую эру в палеонтологических исследованиях.