Ученые собрали шестеренку всего из 71 атома

Миниатюризация играет ключевую роль в дальнейшем развитии современных технологий и позволяет производить более компактные устройства, обладающие большей мощностью. Она также играет важную роль в производстве, поскольку позволяет создавать материалы и функциональные материалы или лекарства на ранее невиданных уровнях точности.

Молекулярная шестерня имеет размер всего 1,6 нм, что соответствует примерно 50 000 доле толщины человеческого волоса - самое маленькое в своем роде. Но это еще не все. Исследовательской группе удалось добиться активного питания шестерни и таким образом решить фундаментальную проблему в создании машин наномасштаба.

Редуктор состоит из двух компонентов, которые сцеплены друг с другом и состоят всего из 71 атома. Первый компонент - это молекула триптицена. Второй - плоский фрагмент молекулы тиоиндиго.

Наноредуктор управляется светом, что делает его молекулярным фоторедуктором. Поскольку они приводятся в движение непосредственно световой энергией, пластина и триптиценовый пропеллер вращаются синхронно.