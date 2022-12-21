Ученые сократили время цветения деревьев с десятилетия до нескольких месяцев

Селекция растений - это культивирование, усиление и даже создание желаемых признаков у растений. Это может включать увеличение размера, внешнего вида, питательной ценности, урожайности, устойчивости к вредителям, переносимости жары, холода, засоленности или засухи. Обычно это включает отбор и скрещивание отдельных растений с такими признаками, но для этого, конечно, необходимо дождаться созревания растений, что у деревьев происходит не так быстро.

В новом исследовании ученые из Джорджии обратились к системе редактирования генов CRISPR, чтобы попытаться ускорить процесс. Их целью был тополь - дерево, которое имеет длительный ювенильный период, и может пройти от семи до 10 лет, прежде чем оно начнет цвести. Очевидно, что это долгий срок для проверки успешности скрещивания.

Исследователи использовали CRISPR для выключения гена под названием CENTRORADIALIS (CEN), который известен тем, что подавляет запуск цветка у молодых тополей. И действительно, отредактированные экземпляры созревали гораздо быстрее.

“Используя CRISPR для редактирования гена репрессора цветения, мы смогли сократить время цветения … до трех-четырех месяцев, а годичный период развития цветочных органов - до нескольких дней”, - говорит К. Дж. Цай, соавтор исследования.