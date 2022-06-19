Ученые составили карту мозга после черепно-мозговой травмы

Пострадавшие от черепно-мозговой травмы (ЧМТ) люди могут всю жизнь жить с физическими, когнитивными и эмоциональными нарушениями. В настоящее время не существует методов лечения. Одной из самых больших проблем для неврологов является полное понимание того, как ЧМТ изменяет перекрестные связи между различными клетками и областями мозга.

С помощью усовершенствованного процесса изучения мозга команда ученых составила карту нейронных связей по всему мозгу. Исследователи сосредоточились на связях с тормозными нейронами, поскольку эти нейроны чрезвычайно уязвимы к гибели после травмы мозга. Визуализация показала, что после ЧМТ тормозные нейроны получают гораздо больше связей от соседних нервных клеток, но при этом они становятся отрезанными от остального мозга.

Дальнейшие исследования показали, что длинные проекции удаленных нервных клеток все еще присутствовали в поврежденном мозге, но они больше не образовывали связей с тормозными нейронами.

"Похоже, что весь мозг тщательно перестраивается с учетом повреждения, независимо от того, была ли прямая травма в этом регионе или нет", - объяснила Алекса Тиерно, аспирантка и соавтор исследования. "Но различные части мозга, вероятно, работают вместе не так хорошо, как до травмы".