Ученые составили карту сети мозга, необходимой для сознания

В исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, использовались снимки МРТ высокого разрешения для визуализации мозговых связей на беспрецедентном уровне детализации. Это позволило команде составить карту ранее невиданных путей, связывающих ствол мозга, таламус и ключевые области коры.

Эти взаимосвязанные пути образуют «восходящую сеть возбуждения по умолчанию», которая наиболее активна, когда мозг находится в состоянии покоя, но при этом находится в сознании. Эта сеть, по-видимому, отличается от тех, которые активируются во время выполнения конкретных задач.

Исследовательская группа под руководством Брайана Эдлоу из Массачусетской больницы общего профиля обнаружила функциональную связь между этой недавно открытой сетью и ранее известной «сетью режима по умолчанию», связанной с самосознанием. Вместе эти сети, по-видимому, работают согласованно для поддержания человеческого сознания.

Это исследование открывает большие перспективы для будущего нейронауки и медицины. Исследователи уже проводят клинические испытания, чтобы выяснить, может ли стимуляция этой сети помочь пациентам выйти из комы, вызванной травматическими повреждениями мозга.