Ученые составили семейное древо томатов и картофеля

Исследование, опубликованное в журнале New Phytologist, бросает вызов прежним представлениям, предполагая, что животные, питающиеся фруктами, не были основной движущей силой эволюции плодов в роде Solanum. Напротив, исследование подчеркивает корреляцию между эволюцией цвета и размера плодов, показывая, что эти признаки развивались вместе с течением времени.

Усовершенствованный филогенетический анализ, включающий данные по 1 786 генам 247 видов, вносит беспрецедентную ясность в эволюционную историю Solanum. Полученные данные могут потенциально улучшить программы селекции таких важных для сельского хозяйства растений, как томаты и картофель, используя черты диких сородичей для повышения устойчивости и продуктивности культур.