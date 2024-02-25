Ученые совершили прорыв в области квантового зондирования

В этом совместном проекте, возглавляемом профессорами Чжицинь Чу, Кан Ли и Нгаи Вонгом, была использована мощь нейроморфных датчиков зрения, чтобы изменить способы измерения и анализа квантовых явлений. Эти датчики имитируют зрительную систему человека, кодируя изменения интенсивности света в «шипы» в процессе, называемом оптически детектируемым магнитным резонансом (ODMR).

Ключевое преимущество этого подхода заключается в его способности значительно сократить объем данных и время обработки. Это позволяет быстрее и эффективнее проводить анализ, преодолевая основную проблему традиционных методов, которые сталкиваются с трудностями при работе с огромными объемами данных.

Исследование команды, опубликованное в журнале Advanced Science, демонстрирует 13-кратное улучшение временного разрешения по сравнению с традиционными методами. Этого удалось достичь, используя легкодоступные камеры для съемки событий, что подчеркивает потенциал экономически эффективной реализации.

Помимо научных применений, технология перспективна для различных промышленных применений. Изучение динамических изменений в материалах и выявление дефектов в микрочипах — вот лишь несколько потенциальных областей, где может быть применена эта технология.