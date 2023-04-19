Ученые создадут стволовые клетки в космосе

Стволовые клетки обладают потенциалом для лечения целого ряда заболеваний, но одним из препятствий для их широкого использования являются ресурсы, необходимые для выращивания здоровой и крупной партии клеток. Ученые предположили, что космос может помочь преодолеть эту проблему, поскольку микрогравитационная среда может лучше подходить для роста стволовых клеток, чем стандартная лаборатория.

Команда Cedars-Sinai планирует создать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSCs), которые получают из взрослых клеток и могут превратиться в любую другую клетку, полностью с нуля на борту МКС.

Исследовательский проект финансируется грантом NASA, а материалы будут доставлены с помощью космического корабля Axiom Mission 2, старт которого намечен на 9 мая.

Команда в течение следующих двух лет изучит, изменяет ли космический полет или улучшает перепрограммирование/производство iPSC, а также их способность делиться и дифференцироваться после создания.